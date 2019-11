Ouro fecha em queda, com dados dos EUA favorecendo apetite por risco

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O ouro fechou em território negativo nesta sexta-feira (1). O movimento foi propiciado por uma menor busca por segurança entre investidores, reagindo a indicadores positivos da economia dos Estados Unidos, como o relatório de emprego, conhecido como "payroll", e o índice de atividade industrial.

O ouro para dezembro fechou em baixa de 0,22%, a US$ 1.511,40 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Na comparação semanal, no entanto, o metal precioso subiu 0,40%.

O dia foi de apetite por risco nos mercados internacionais a partir da divulgação do "payroll", que apontou criação de 128 mil empregos, segundo dados divulgados e pelo Departamento do Trabalho dos Estados Unidos. O resultado veio acima da mediana da previsão de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de geração de 75 mil vagas.

"O ouro ficou um pouco mais baixo, pois os sólidos dados sobre empregos nos EUA incentivaram os negociadores a assumirem mais riscos, o que os levou a abandonar ativos como ouro", diz David Madden, analista de mercado da CMC Markets.

Além disso, a divulgação do índice de atividade industrial americana medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês), que subiu de 47,8 em setembro para 48,3 em outubro, apoiou o otimismo. Apesar de o resultado ter ficado abaixo das projeções, alguns de seus componentes surpreenderam, como o número de novas encomendas, que avançou 1,8% em outubro ante setembro.

Na seara comercial, a afirmação do Ministério do Comércio da China (MofCom, na sigla em inglês) de que o país asiático e os Estados Unidos "conduziram discussões sérias e construtivas" e "chegaram a um consenso sobre princípios" favoreceu o apetite por risco.

Embora o dia tenha sido de queda para os contratos de ouro, o Commerzbank avalia que o metal precioso ainda deve encontrar espaço para avançar nos próximos dias, considerando o ciclo de afrouxamentos monetários em diferentes bancos centrais. "Acreditamos que o preço do ouro esteja bem apoiado no momento, graças à política monetária extremamente flexível nos dois lados do Atlântico", avalia Eugen Weinberg, analista da instituição, em referência ao Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e ao Banco Central Europeu (BCE).