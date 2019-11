Resultado das loterias

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Resultados divulgados no site da Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br):

Mega-Sena - Não houve sorteio da Mega Sena no último sábado (2), devido ao feriado de Finados. Para o concurso 2.204, que acontece nesta segunda-feira (4) o prêmio está acumulado em R$ 40 milhões.

Lotomania - Nenhum apostador acertou as 20 dezenas sorteadas sexta-feira (1), no concurso 2018. O próximo sorteio, na terça-feira (5), deve pagar uma quantia de R$ 1 milhão. Na faixa de 19 acertos, quatro apostadores receberão R$ 51.700,58 cada. Os 20 números sorteados foram: 08, 09, 11, 13, 19, 31, 38, 42, 45, 46, 47, 49, 55, 61, 68, 69, 81, 82, 88 e 93.

Quina - O concurso 5.112, sorteado na sexta-feira (1), não teve acertadores. O prêmio para o sorteio 5.113, nesta segunda-feira (4) acumulou para R$ 1,5 milhão. A Quadra teve 53 ganhadores, que receberão R$ 7.537,77 cada. As cinco dezenas sorteadas: 05, 32, 42, 49 e 62.

Dupla Sena - Não houve ganhador nem no primeiro nem no segundo sorteio do concurso 2.006, realizado na sexta-feira (1). O próximo concurso deve pagar um prêmio de R$ 18 milhões. O resultado foi o seguinte: 1º sorteio - 09, 27, 30, 35, 40 e 41; e 2º sorteio - 07, 21, 33, 34, 38 e 39.

Federal - Números sorteados do concurso 5.437, realizado na sexta-feira (1): 1º prêmio (R$ 500.000,00) - 28.654; 2º prêmio (R$ 27 mil) - 24.441; 3º prêmio (R$ 24 mil) - 30.536; 4º prêmio (R$ 19 mil) - 68.940; e 5º prêmio (R$ 18.329,00) - 79.629.

Timemania - Não houve sorteio da Timemania no último sábado (2), devido ao feriado de Finados. Para o concurso 1.402, que acontece nesta terça-feira (5) o prêmio está acumulado em R$ 8,8 milhões.

Dia de Sorte - Não houve sorteio do Dia de Sorte no último sábado (2), devido ao feriado de Finados. Para o concurso 220, que acontece nesta terça-feira (5) o prêmio está acumulado em R$ 400 mil