Bolsas asiáticas fecham majoritariamente em alta, após dado chinês positivo

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira (1), animadas por um indicador positivo da manufatura chinesa e apesar de incertezas sobre as negociações comerciais entre Estados Unidos e China.

Nos negócios da China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,99% hoje, a 2.958,20 pontos, e o menos abrangente Shenzhen composto avançou 1,29%, a 1.637,00 pontos.

Pesquisa privada - da IHS Markit em parceria com a Caixin Media - mostrou que o chamado índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial chinês subiu de 51,4 em setembro para 51,7 em outubro, indicando o maior ritmo de expansão em 32 meses. O dado contrastou com dados oficiais de Pequim que haviam apontado contração na manufatura da China pelo sexto mês consecutivo.

Permanece incerto, porém, o rumo do diálogo comercial entre americanos e chineses. Ontem, a Bloomberg noticiou, citando fontes, que autoridades chinesas estão lançando dúvidas sobre alcançar um acordo comercial abrangente de longo prazo com os EUA, mesmo num momento em que os dois lados se aproximam de assinar a "fase 1" de um pacto. A reportagem diz que os chineses se preocupam com a natureza impulsiva do presidente americano, Donald Trump, e o risco de que ele possa abandonar as negociações.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve alta de 0,72% em Hong Kong nesta sexta, a 27.100,76 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,80% em Seul, a 2.100,20 pontos, atingindo o maior nível em seis semanas, e o Taiex subiu 0,36% em Taiwan, a 11.399,53 pontos.

A exceção foi a bolsa japonesa, prejudicada pela valorização do iene ante o dólar na esteira da notícia sobre o impasse comercial sino-americano. O Nikkei caiu 0,33% em Tóquio, a 22.850,77 pontos, pressionada por ações financeiras e de alguns fabricantes de eletrônicos.

Investidores da região asiática também aguardam o relatório de emprego dos EUA, o chamado "payroll", que será publicado nas próximas horas e tem forte influência na política monetária americana. Na quarta-feira (30), o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) reduziu juros pela terceira vez este ano, mas também sinalizou uma pausa na sequência de cortes.

Na Oceania, a bolsa australiana registrou alta apenas marginal, depois de acumular perdas nos dois pregões anteriores. O S&P/ASX 200 avançou 0,09% em Sydney, a 6.669,10 pontos, sustentado por amplos ganhos fora do setor bancário.