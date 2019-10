Guedes vê clima para votar reforma administrativa na Câmara este ano

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira (31) a um grupo de economistas do mercado financeiro que está confiante no andamento das reformas de forma célere no Congresso Nacional. Sinalizou, inclusive, que com o atual clima no Parlamento, a reforma administrativa pode ser votada na Câmara ainda este ano. Já a tributária, só deve ser aprovada no próximo ano.