Magazine Luiza anuncia oferta de ações que pode girar até R$ 5,282 bilhões

A Magazine Luiza anunciou na manhã desta quinta-feira (31) uma oferta de ações subsequente (follow on), que pode girar até R$ 5,282 bilhões considerando a colocação do lote adicional, que poderá chegar a 33% do lote principal da oferta. O cálculo considera o fechamento da ação no pregão da quarta-feira, de R$ 44,02.