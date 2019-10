Ibovespa opera desvalorizada na faixa dos 106 mil pontos

O Ibovespa opera na faixa dos 106 mil pontos e já perdeu cerca de 1,5 mil pontos desde o início do pregão. A queda é bem mais intensa que a vista nas bolsas de Nova Iorque.

A despeito do resultado dentro do esperado, as ações do Bradesco recuam quase 4% , puxando os demais papéis do segmento. Às 12h15min, o Ibovespa caía 1,33%, aos 106.963 pontos.