Bolsas asiáticas fecham mistas, repercutindo Fed, BoJ, comércio e PMIs chineses

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira (31), repercutindo decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês), os desdobramentos da disputa comercial entre Estados Unidos e China e mais indicadores chineses fracos.

Ontem, o Fed reduziu juros pela terceira vez este ano, mas sinalizou que vai interromper a sequência de cortes. No Japão, o BoJ manteve sua política monetária inalterada na madrugada de hoje, mas enfatizou que mantém o viés de tomar medidas de relaxamento adicionais, se necessário. O presidente do BoJ, Haruhiko Kuroda, por sua vez, disse em coletiva de imprensa que o Japão tem mais espaço para cortar juros de curto prazo do que a Europa.

Nos negócios da China continental, o índice Xangai Composto recuou 0,35% nesta quinta, a 2.929,306 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,76%, a 1.616,19 pontos.

O tom negativo dos mercados chineses veio após mais uma rodada de índices de atividade desfavoráveis. Dados oficiais mostraram que o chamado índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial da China caiu de 49,8 em setembro para 49,3 em outubro, ficando abaixo da marca de 50 que indica contração pelo sexto mês consecutivo. Já o PMI de serviços chinês recuou de 53,7 para 52,8 no mesmo período.

Por outro lado, as últimas novidades da rixa comercial sino-americana são mais animadoras. Mais cedo, o Ministério do Comércio da China anunciou que dará continuidade a negociações comerciais de alto escalão com os EUA amanhã (01), por meio de ligação telefônica. "Os dois lados continuarão a negociar, como originalmente planejado", informa comunicado do órgão.

Ontem, surgiram dúvidas sobre o andamento das discussões entre Washington e Pequim após o Chile cancelar evento da Apec que estava marcado para meados de novembro. A expectativa era de que os presidentes americano, Donald Trump, e chinês, Xi Jinping, assinassem acordo comercial preliminar às margens do evento no país sul-americano.

Em outras partes da Ásia, o índice japonês Nikkei subiu 0,37% em Tóquio hoje, a 22.927,04 pontos, o Hang Seng avançou 0,90% em Hong Kong, a 26.906,72 pontos, e o sul-coreano Kospi teve modesta alta de 0,15% em Seul, a 2.083,48 pontos - com sua blue chip Samsung Electronics fechando estável após divulgar forte queda no lucro do terceiro trimestre -, enquanto o Taiex caiu 0,19% em Taiwan, a 11.358,71 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo segundo dia consecutivo, pressionada por ações de grandes bancos locais. O S&P/ASX 200 recuou 0,39% em Sydney, a 6.663,40 pontos.