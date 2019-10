Copom corta taxa Selic em 0,50 ponto porcentual, para 5,00% ao ano

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu, nesta quarta-feira (30),por unanimidade, reduzir a taxa básica de juros, a Selic, em 0,50 ponto porcentual, para 5,00% ao ano.

O corte confirma a expectativa da maioria do mercado financeiro. De um total de 48 instituições consultadas, todas esperavam por um corte de 0,50 ponto, para 5,00% ao ano.

A próxima reunião do Copom está marcada para os dias 10 e 11 de dezembro de 2019.

Em nota, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) avalia. que a decisão de reduzir a taxa Selic "é influenciada pela continuidade do processo de queda da inflação e pela recuperação lenta da economia". Ainda assim, o presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry, destaca que o corte dos juros precisa chegar às empresas, pois o acesso aos financiamentos de longo prazo ainda são escassos e têm custos elevados.

"Os juros mais baixos são importantes para que a economia possa receber mais estímulos no sentido de retomada da atividade, mesmo que em um ritmo gradual”, disse o dirigente no texto divulgado pela entidade.