Bolsas asiáticas fecham em baixa, pressionadas por EUA-China e à espera do Fed

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quarta-feira (30), em meio a preocupações renovadas com a disputa comercial entre Estados Unidos e China e à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Ontem, a Reuters noticiou que a chamada "fase 1" do acordo comercial preliminar entre EUA e China pode não ficar pronta a tempo de ser assinada durante evento no Chile no mês que vem - como se previa anteriormente -, citando um funcionário do governo americano. A fonte, no entanto, disse que isso não significa que o acordo está desmoronando.

A expectativa é de que os presidentes americano, Donald Trump, e chinês, Xi Jinping, discutam o assunto na reunião de cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) que ocorrerá em meados de novembro, no país sul-americano.

Nos negócios da China continental, o índice Xangai Composto caiu 0,50% hoje, a 2.939,32 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,86%, a 1.628,62 pontos.

Investidores na Ásia também aguardam o resultado da reunião do Fed, que será concluída na tarde de hoje. Analistas preveem que o BC americano cortará juros pela terceira vez este ano diante de sinais de desaceleração da economia global, em boa parte ligados à rixa comercial entre Washington e Pequim.

Em outras partes da região asiática, o japonês Nikkei cedeu 0,57% em Tóquio, a 22.843,12 pontos, o Hang Seng caiu 0,44% em Hong Kong, a 26.667,71 pontos, e o sul-coreano Kospi se desvalorizou 0,59% em Seul, a 2.080,27 pontos. Exceção nesta quarta, o Taiex subiu 0,41% em Taiwan, a 11.380,28 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho, interrompendo uma sequência de sete pregões de ganhos. O S&P/ASX 200 teve baixa de 0,83% em Sydney, encerrando o dia a 6.689,50 pontos.