fechamento

Loterias

O concurso 2.017 da Lotomania sorteou as dezenas 11, 23, 24, 41, 43, 44, 48, 56, 61, 63, 65, 72, 77, 80 e 82. O concurso 5.109 da Quina sorteou os números 14, 34, 40, 42 e 62. Já o concurso 2.004 da Dupla Sena sorteou as dezenas 01, 06, 19, 31, 36 e 50 (primeiro sorteio) e 16, 17, 20, 22, 30 e 46 (segundo sorteio).

Bruno Covas

Do quarto de internação no Hospital Sírio-Libanês, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), recebeu secretários municipais e tratou de assuntos da administração nesta terça-feira. Covas segue internado para o tratamento de um câncer no estômago.

Aviação

A colombiana Avianca Holdings e a brasileira Gol anunciaram acordo de compartilhamento de voos que permitirá conexão direta de passageiros entre as duas linhas aéreas. A parceria vai abranger 60 destinos nacionais e 16 internacionais da Gol, em 11 países, e 26 destinos da Avianca na Colômbia e outros 50 na América e Europa.

Aviação II

A Comissão Europeia estendeu em 10 dias úteis o prazo para concluir a investigação antitruste sobre o acordo firmado entre a Embraer e a Boeing para a criação de duas joint ventures, de 20 de fevereiro de 2020 originalmente para 5 de março de 2020. Em 4 do outubro, a comissão se disse "preocupada que a transação possa reduzir a competição no ramo de aeronaves comerciais".

Energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a abertura de consulta pública sobre a proposta de orçamento anual da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) de 2020. O texto prevê um orçamento de R$ 22,453 bilhões. A principal fonte de receita (R$ 20,645 bilhões) é proveniente de cotas pagas pelos consumidores de energia elétrica.

Shopping

As vendas de lojistas de shopping centers administrados pela Multiplan cresceram 5,2% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, alcançando R$ 3,8 bilhões.