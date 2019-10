Se ativos da Oi estiverem à venda, Telefônica analisará, reitera Gebara

O presidente da Telefônica Brasil (dona da Vivo), Christian Gebara, reiterou nesta terça-feira (29) que vai analisar a possível aquisição de ativos da Oi caso a concorrente coloque sua rede à venda. "Como player líder do mercado, de capital aberto, sempre temos que olhar os ativos disponíveis", disse Gebara, durante entrevista coletiva à imprensa.

Questionado se teria mais interesse pela rede móvel ou fixa da Oi, Gebara evitou cravar uma opinião, mas disse que seria mais fácil neste momento discutir uma eventual aquisição da parte móvel se o negócio fosse analisado sob a ótica da oferta de frequências da Oi - ativo essencial para o tráfego de dados.

Gebara ponderou, entretanto, que as frequências poderiam vir a ser adquiridas no leilão de 5G, que oferecerá as faixas de 700 MHz e de 2,3 GHz, que podem atender tanto o 4G quanto o 5G. "(A avaliação do negócio) depende de todo o panorama completo entre o que vai ser leiloado e que ativos móveis eventualmente serão vendidos. Então analisaremos o conjunto", explicou.

Conforme noticiou o jornal O Estado de S. Paulo no início do mês, as três maiores operadoras de celular do Brasil, Telefônica, Claro e TIM, estão em conversas ainda preliminares para comprar a divisão de telefonia móvel da Oi, que está em recuperação judicial.

Segundo fontes ouvidas pelo jornal, as teles avaliam fazer a aquisição por meio de um leilão e depois fatiar a companhia. No mês anterior, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) também já havia noticiado que a Telefônica se manifestou nos bastidores interesse pelas redes móveis da Oi.