Petróleo fecha em queda com expectativa de avanço nos estoques nos EUA

Os contratos futuros de petróleo encerraram o pregão desta terça-feira (29) em queda, em meio às expectativas de que o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos divulgue avanço nos estoques da commodity energética no país.

O petróleo WTI para dezembro fechou em queda de 0,48%, a US$ 55,54 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex). Já o contrato do Brent para janeiro, que agora é o mais líquido, caiu 0,03%, a US$ 61,23 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

O Brent para dezembro, que até a segunda-feira era o mais líquido, vence na sexta-feira. Tal contrato fechou em leve alta, de 0,03%, a US$ 61,59 o barril.

Circulam no mercado relatos de que, na quarta-feira (30) o DoE deve informar alta de 2,5 milhões de barris nos estoques de petróleo em solo americano, na semana encerrada em 25 de outubro, de acordo com fontes ouvidas pela S&P Global Platts. Altas na oferta tendem a pressionar as cotações.

Existe, também, a expectativa de anúncio de queda de 2,5 milhões de barris nos estoques de gasolina, e de 2,4 milhões nos estoques de destilados.

Nesta terça, às 17h30 (de Brasília), o American Petroleum Institute (API) divulga sua pesquisa semanal sobre os estoques de óleo bruto nos EUA.

Analistas do Commerzbank ainda pontuam que agentes do mercado têm dúvidas se a Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) e aliados, sob o acordo Opep+, vão realmente estender os cortes de produção, que têm apoiado as cotações.

*Com informações da Dow Jones Newswires.