Congresso do PGQP de 2019 se volta para a era digital

O tradicional congresso do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP) vai pegar carona na era digital. A organização prevê uma agenda de atividades que vão combinar práticas afinadas com a tecnologia como o compartilhamento e cocriação, típicas de universos de startups. O 20º Congresso Internacional da Gestão do PGQP este ano também estará em novo lugar, desta vez o auditório Dante Barone, da Assembleia Legislativa, em vez do Centro de Eventos da Fiergs, e será em 7 de novembro.

Outra mudança é que a organização ganhou o reforço da Polo RS e da Agenda 2020. PGQP e as duas iniciativas se juntaram para ciar o hub Transformar RS. O tema será Gestão na Era Digital e reforça a abordagem, que já havia sido pautada pelo congresso de 2018 , que focou o advento das startups e de novos modelos de pensamento.

O presidente do conselho superior do PGQP, Daniel Randon, justifica que a "disrupção tecnológica e seus impactos na forma de viver, produzir e consumir exigem novos posicionamentos dos agentes públicos e privados". "As organizações devem estar preparadas para acompanhar essas mudanças e fazer parte delas, com retorno para o bem-estar da sociedade”, arrematou Randon, em nota.

O congresso terá palestras sobre os desafios da transformação, tendências de consumo, negócios e marketing digital para 2020, inovação e gestão com exemplos da economia gaúcha e liderança digital. A palestra magna será com Waldir Gomes Gonçalves, diretor da Qualidade da fabricante de aviões Embraer. Gonçalves falará sobre a qualidade Embraer e a transformação digital.

Também terão espaço no evento as iniciativas de inovação do Pacto Alegre, que uniu Ufrgs, Unisinos e Pucrs, segmentos de tecnologia e economia criativa, Projeto Hélice, de Caxias do Sul, e Inova Centro, de Santa Maria. Outra ação será um debate sobre ecossistema para surgimento de novos negócios com representante de aceleradoras e gestores públicos de Inovação, Ciência e Tecnologia.