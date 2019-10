Porto-alegrenses devem gastar em média R$ 890,00 na Black Friday

Cada vez mais popular no cenário varejista do Rio Grande do Sul, a Black Friday já está no radar dos consumidores. O Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas) fez pesquisa para saber quanto os moradores da Capital estão dispostos a gastar na safra de descontos concentrados e apontou o valor de R$ 890,00, em média, por pessoa. A Black Friday é dia 29 de novembro, mas promoções começam bem antes.

A pesquisa apontou ainda que 43,6% dos consumidores pretendem gastar mais de R$ 1 mil. A sondagem do Sindilojas também revelou uma tendência maior de movimentação pelas lojas de rua da Capital. Apesar da consolidação do e-commerce, 52% dos entrevistados disseram que pretendem recorrer ao comércio físico. E mais: questionados se achavam melhor uma "Black Week" ou "Black Friday", 68% responderam que preferem a primeira opção.

A entidade ligada aos lojistas aposta que a temporada de 2019 pode ter um de seus melhores resultados dos últimos anos devido à liberação do saque do FGTS. Ou seja, os moradores estão com mais dinheiro para gastar. Mas, segundo alerta do próprio sindicato, é bom ficar atento as falsas promoções. Muitos varejos elevam o preço antes da campanha para poder anunciar descontos maiores. Os Procons monitoram ofertas para verificar se não há prática irregular de descontos.