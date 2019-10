Focus prevê corte de 0,50 ponto percentual na Selic

Os economistas do mercado financeiro projetam corte de 0,50 ponto percentual da Selic (a taxa básica de juros) nesta semana, no encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) agendado para terça-feira (29) e quarta-feira (30). Depois, o colegiado promoveria novo recuo de 0,50 ponto percentual, em dezembro. Com isso, a taxa, atualmente em 5,50% ao ano, atingiria piso histórico de 4,50% ao ano.