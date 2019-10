Ouro fecha em queda com aumento do apetite a risco

O ouro fechou em baixa nesta segunda-feira (28), com os investidores se mostrando mais dispostos a assumir riscos nos mercados internacionais. O contrato do ouro para dezembro caiu 0,63%, a US$ 1.495,80 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Os investidores trocaram a segurança do metal precioso por ações nas bolsas americanas e europeias. A expectativa por mais um corte de juros pelo Federal Reserve na reunião de política monetária que se encerra nesta quarta-feira (30) também contribuiu para o movimento, assim como a perspectiva de assinatura de um acordo comercial inicial entre Estados Unidos e China. O bom humor nos mercados ainda foi apoiado pelo adiamento do Brexit até janeiro de 2020, que reduz o risco de um divórcio sem acordo entre Reino Unido e União Europeia.

Em relatório a clientes, a Capital Economics observa que as importações de ouro da China e da Índia, dois grandes consumidores do metal, têm caído nos últimos meses. "Com a economia chinesa desacelerando e as preferências dos consumidores indianos se afastando lentamente do ouro, é provável que a demanda física asiática continue fraca por algum tempo", avalia a consultoria.