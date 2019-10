Bolsas asiáticas fecham em alta generalizada com progresso no diálogo EUA-China

As bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada nesta segunda-feira (28), reagindo a desdobramentos favoráveis da disputa comercial entre Estados Unidos e China.

Nos negócios da China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,85% hoje, a 2.980,05 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,58%, a 1.658,24 pontos.

Na sexta-feira (25), o Escritório do Representante Comercial (USTR, na sigla em inglês) dos EUA relatou avanços no diálogo com a China, ressaltando que os dois lados estão próximos de finalizar algumas partes da chamada "fase 1" de um acordo comercial.

Existe uma expectativa de que os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, assinem um acordo parcial durante reunião de cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), que ocorrerá em meados de novembro, no Chile.

Com a melhora da perspectiva comercial, um novo indicador fraco da China do fim de semana ficou em segundo plano. Segundo números oficiais, o lucro de grandes empresas industriais chinesas sofreu queda anual de 5,3% em setembro, maior do que o declínio de 2% observado em agosto.

Em Hong Kong, o Hang Seng teve alta de 0,84%, a 26.891,26 pontos, embora a ação do HSBC tenha caído 2,27% no mercado local, após o banco britânico publicar balanço trimestral. O HSBC, que é o maior banco europeu mas foca suas operações na Ásia, divulgou nesta madrugada redução anual de 24% no lucro do terceiro trimestre, a US$ 2,97 bilhões, número que ficou bem abaixo da expectativa de analistas.

Em outras partes da região asiática, o japonês Nikkei subiu 0,30% em Tóquio, a 22.867,27 pontos, em reação também a balanços locais, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,27% em Seul, a 2.093,60 pontos, impulsionado por papéis de tecnologia, e o Taiex registrou valorização de 0,17% em Taiwan, a 11.315,02 pontos.

Investidores da Ásia também monitoram a questão do Brexit, que deveria entrar em vigor na quinta-feira (31), mas provavelmente ganhará uma nova extensão da União Europeia, diante da falta de consenso no Parlamento britânico.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou praticamente estável, mas no azul, garantindo o sexto pregão consecutivo de ganhos. O S&P/ASX 200 teve alta marginal de 0,02% em Sydney, a 6.740,70 pontos.