Diretoria do Sinduscon-RS toma posse hoje

O Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) realiza, na noite desta segunda-feira, a solenidade de posse da diretoria eleita para liderar a gestão 2019/2021. Na ocasião, também serão comemorados os 70 anos de fundação da entidade representativa da construção civil. O evento ocorrerá às 20h, na Associação Leopoldina Juvenil (rua Marquês do Herval, 280), em Porto Alegre.