Federasul pede união para o crescimento

A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) preparou e entregou para os Poderes Executivo e Legislativo um documento com 80 demandas propostas por 157 entidades filiadas colhidas durante este ano, em reuniões do Fórum RS em Transformação. O momento da entrega aconteceu neste fim de semana, em Gramado, durante o 15º Congresso da entidade que reuniu quase 300 lideranças do Estado e discutiu temas relacionados com os obstáculos que precisam ser vencidos para o crescimento econômico.

A Federasul pautou estes assuntos para serem discutidos no seu congresso porque percebeu uma disposição concreta para mudanças estruturais no Estado, lembrou a presidente Simone Leite. Por essa razão a programação do encontro incluiu a leitura da Carta Aberta ao Rio Grande, formalizando o apoio de classe empresarial ao enfrentamento de problemas históricos que trouxeram a precária situação financeira e econômica do Estado.