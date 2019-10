Bolsas de Nova Iorque sobem, influenciadas por avanço no comércio EUA-China e balanços

As bolsas de Nova Iorque fecharam com ganhos nesta sexta-feira (25), com o S&P 500 perto de seu recorde de fechamento. O apetite por risco foi impulsionado pela notícia de avanços nas negociações comerciais entre Estados Unidos e China, com resultados corporativos também concentrando as atenções.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,57%, em 26.958,06 pontos, o Nasdaq avançou 0,70%, a 8.243,12 pontos, e o S&P 500 teve ganho de 0,41%, a 3.022,55 pontos. Na comparação semanal, o Dow Jones subiu 0,70%, o Nasdaq, 1,76%, e o S&P 500, 1,22%.

O Escritório do Representante Comercial (USTR, na sigla em inglês) dos Estados Unidos informou, no início da tarde, que ocorreram avanços no diálogo com a China. O governo americano diz que as partes estariam perto de fechar a fase 1 de um acordo comercial. A notícia impulsionou o apetite por risco entre investidores.

Além disso, balanços seguiram no radar. Das 98 companhias do S&P 500 que já informaram resultados, 82,7% publicaram números superiores à expectativa dos analistas, enquanto 12,2% delas frustraram as projeções, segundo a Refinitiv. Na série iniciada em 1994, 65% das companhias que integram o índice tendem a superar as previsões, portanto os números até agora informados nesta temporada são em geral positivos.

Entre os setores, o de tecnologia se destacou, com Apple em alta de 1,23% e Microsoft, de 0,56%. No de serviços de comunicação também houve ganhos em geral, mas Amazon recuou 1,09%, depois de balanço inferior à expectativa no fim da tarde de quinta. Boeing recuou 1,37%, mas bancos e petroleiras avançaram.

Investidores também se preparavam para uma próxima semana movimentada, com dados importantes, entre eles o Produto Interno Bruto (PIB) americano do terceiro trimestre, e também decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). A expectativa do mercado é de corte de 25 pontos-base nos juros nos EUA na quarta-feira, o que ajuda a apoiar as ações.