Ouro fecha em leve alta e avança mais na semana, com dados e Brexit no radar

O ouro fechou em leve alta nesta sexta-feira (25) após oscilar entre ganhos e perdas durante o pregão. Mesmo com avanços no comércio entre Estados Unidos e China, o contrato seguiu apoiado pela cautela com indicadores recentes e o processo de saída do Reino Unido da União Europeia.

O contrato do ouro para dezembro subiu 0,04% nesta sexta-feira, em US$ 1.505,30 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Na comparação semanal o ouro subiu 0,75%, seguindo a expectativa de analistas que entendem que os investidores estão em compasso de espera para a próxima reunião de política monetária do Fed, marcada para 30 de outubro.

Apesar do progresso em torno da primeira fase do acordo comercial entre Estados Unidos e China, anunciado pelo governo norte-americano nesta sexta-feira, dados econômicos pessimistas divulgados ao longo da semana, como o índice de sentimento do consumidor dos EUA, que ficou em 95,5 em outubro em relação aos 96 da leitura preliminar, fizeram com que os investidores escolhessem o ouro como ativo de segurança.

A provável extensão do prazo dado ao Reino Unido para a saída da União Europeia (Brexit) também influenciou a procura pelo ouro no último dia útil desta semana, segundo analistas.