Petróleo fecha em alta, com comércio global e produção dos EUA no radar

Os contratos futuros de petróleo fecharam com ganho nesta sexta-feira (25). Após recuarem mais cedo, eles ganharam impulso em meio a notícias positivas sobre o comércio entre Estados Unidos e China e também após um relatório de poços e plataformas em atividade dos EUA. Por outro lado, o dólar forte conteve o movimento.

O petróleo WTI para dezembro fechou em alta de 0,76%, a 56,66 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para o mesmo mês avançou 0,57%, a US$ 62,02 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE). Na comparação semanal, o contrato do WTI subiu 5,18% e o do Brent, 4,38%.

A notícia do governo norte-americano de que os EUA e a China estão próximos da chamada fase 1 de um acordo comercial bilateral impulsionou a demanda pelo petróleo, já que pode sinalizar maior crescimento econômico à frente para as potências.

Além disso, a Baker Hughes informou que o número de poços e plataformas de petróleo em atividade nos EUA recuou 17 na última semana, a 696. Embora não tenha provocado grande movimento nos contratos, após o dado o petróleo ganhou um pouco mais de força. Por outro lado, o dólar forte ante outras moedas principais conteve o impulso dos contratos, já que nesse caso o petróleo fica mais caro para os detentores de outras divisas.

Mais cedo, o petróleo chegou a operar em território negativo, com possível realização de lucros após três sessões de ganhos. Com o noticiário, porém, ainda assim ele terminou o dia em alta.

De qualquer modo, a Fitch Solutions alerta que o temor de fraqueza na demanda futura continua a ser importante para orientar os preços, no cenário atual.

*Com informações da Dow Jones Newswires