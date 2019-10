Bolsas asiáticas sobem majoritariamente, de olho em comércio, balanços e Brexit

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira (25), repercutindo balanços de empresas da região, assim como desdobramentos da disputa comercial entre Estados Unidos e China e da questão do Brexit.

Nos negócios da China continental, prevaleceu o bom humor após notícia de que autoridades de alto escalão das duas maiores potências econômicas globais vão retomar o diálogo comercial por telefone nesta sexta.

EUA e China vão discutir planos para que os chineses ampliem as compras de produtos agrícolas americanos, mas, em troca, Pequim vai pedir a remoção de tarifas existentes e programadas de Washington contra bens chineses, segundo fontes ouvidas pela Reuters. Vão participar da conversa telefônica desta sexta o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, e o vice-primeiro-ministro chinês Liu He, diz a agência de notícias.

O índice Xangai Composto subiu 0,48%, a 2.954,93 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,99%, a 1.632,40 pontos. Em Tóquio, o Nikkei terminou o pregão em alta de 0,22%, a 22.799,81 pontos, mantendo o foco em balanços de companhias japonesas.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi teve leve valorização de 0,11% em Seul, a 2.087,89 pontos, mas o Hang Seng caiu 0,49% em Hong Kong, a 26.667,39 pontos, e o Taiex recuou 0,21% em Taiwan, a 11.296,12 pontos.

Também continua no radar o impasse do Brexit. Na quinta (24), o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, propôs dar aos parlamentares britânicos mais tempo para debater seu plano de Brexit se eles apoiarem a convocação de uma eleição geral para 12 de dezembro. Enquanto isso, a União Europeia discute o prazo de uma provável extensão para o Brexit, que deveria ser implementado no próximo dia 31.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo quinto dia consecutivo. O S&P/ASX 200 avançou 0,68% em Sydney, a 6.739,20 pontos, maior nível desde o começo de outubro.