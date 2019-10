Bolsas de Nova Iorque fecham sem sinal único, influenciadas por balanços

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

As bolsas de Nova Iorque fecharam sem sinal único nesta quinta-feira (24), influenciadas sobretudo por balanços corporativos. Um resultado ruim da 3M levou o Dow Jones ao território negativo, mas os outros índices subiram.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,11%, em 26.805,53 pontos, o Nasdaq avançou 0,81%, a 8.185,80 pontos, e o S&P 500 teve ganho de 0,19%, a 3.010,29 pontos.

A ação da 3M recuou 4,07%, após a companhia frustrar a expectativa do mercado em sua receita no terceiro trimestre e ainda reduzir sua perspectiva para todo o ano de 2019. Isso levou o Dow Jones ao território negativo. O S&P 500 também chegou a operar em baixa, mas ganhou força à tarde.

Entre outras companhias em foco, Ford Motor recuou 6,62%, após balanço divulgado na quarta que levou alguns analistas a piorarem a recomendação para a ação. Os resultados do Twitter também desapontaram e o papel cedeu 20,81%. Por outro lado, os resultados da Microsoft agradaram e a ação subiu 1,97%. O setor de tecnologia teve alta forte, mas o de serviços de comunicação recuou.

Na agenda de indicadores, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto dos Estados Unidos avançou de 51,0 em setembro a 51,2 na preliminar de outubro, na máxima em três meses e em sinal positivo da economia americana. Por outro lado, as vendas de moradias novas recuaram 0,7% em outubro ante setembro, a 706 mil, ante previsão de 708 mil dos analistas.

Em relatório, o Barclays afirma que projeta crescimento de 1,5% da economia americana no terceiro trimestre, na semana que vem. O banco diz que os gastos dos consumidores seguem "fortes", mas há "fraqueza" no investimento das empresas. / Com informações da Dow Jones Newswires