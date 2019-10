Lucro do Twitter decepciona no 3º trimestre e ação despenca 20,4% no pré-mercado

O Twitter divulgou nesta quinta-feira (24) que teve lucro líquido de US$ 36,5 milhões no terceiro trimestre do ano, equivalente a US$ 0,05 por ação. Em igual período de 2018, a operadora de rede social registrou ganho bem maior, de US$ 789 milhões, ou US$ 1,02 por ação. Com ajustes, o lucro por ação caiu de US$ 21 para US$ 17 no último trimestre, ficando abaixo do consenso de US$ 0,20 de analistas consultados pela FactSet.

Na mesma comparação, a receita do Twitter subiu de US$ 758 milhões para US$ 824 milhões, mas também veio aquém da projeção da FactSet, de US$ 87 milhões.

Já o número de usuários ativos diários monetizáveis do Twitter entre julho e setembro foi de 145 milhões, ante 124 milhões no mesmo período do ano passado. Neste caso, a projeção da FactSet era de 142 milhões.

Às 8h25min (de Brasília), a ação do Twitter despencava 20,4% nos negócios do pré-mercado.