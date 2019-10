Bolsas asiáticas fecham majoritariamente em alta, com foco em balanços

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira (24), sustentadas principalmente pela divulgação de balanços favoráveis por empresas da região.

No Japão, o índice Nikkei subiu 0,55% hoje, a 22.750,60 pontos, impulsionado por ações de montadoras e de fabricantes de máquinas. Investidores acompanham de perto os balanços de companhias japonesas para avaliar o quanto seus resultados foram afetados por preocupações relacionadas à prolongada disputa comercial entre Estados Unidos e China.

Na capital sul-coreana, Seul, o Kospi avançou 0,24%, a 2.085,66 pontos, beneficiado por informes positivos do fabricante de chips SK Hynix, cuja ação saltou 3%, da montadora Hyundai (+0,8%) e da siderúrgica Posco (+0,2%). Com isso, dados oficiais que mostraram crescimento menor do que o esperado do Produto Interno Bruto (PIB) da Coreia do Sul no terceiro trimestre ficaram em segundo plano.

O dia também foi de valorização em Hong Kong, onde o Hang Seng teve alta de 0,87%, a 26.797,95 pontos, graças ao bom desempenho de papéis de fornecedores de componentes eletrônicos e de operadoras de cassinos, e em Taiwan, com ganho de 0,72% do Taiex, a 11.320,14 pontos.

Na China continental, por outro lado, os mercados exibiram leve viés negativo. O Xangai Composto teve baixa marginal de 0,02%, a 2.940,92 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,13%, a 1.616,33 pontos.

Investidores na Ásia também continuam atentos a novidades das negociações comerciais entre Estados Unidos e China e a desdobramentos do Brexit, que provavelmente não será implementado na data-limite de 31 de outubro . A expectativa é que a União Europeia (UE) conceda uma nova extensão para o Brexit, como é chamado o processo para que o Reino Unido se retire do bloco.

Além disso, o Banco Central Europeu (BCE) anuncia decisão de política monetária na manhã desta quinta, mas não deverá adotar novas medidas, depois de ter lançado um agressivo pacote de estímulos no mês passado. Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo quarto pregão consecutivo, ajudado por papéis de petrolíferas e mineradoras. O S&P/ASX 200 avançou 0,31% em Sydney hoje, a 6.693,60 pontos.