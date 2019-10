Valor de referência do leite registra queda de 3,47% no Rio Grande do Sul

O valor de referência do leite no Rio Grande do Sul estimado para o mês de outubro é de R$ 1,0609, 3,47% abaixo do consolidado de setembro (R$ 1,0991). Segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Conseleite, a tendência reflete o período de safra, mas está mais amena em 2019 em relação a anos anteriores. A redução pontual da pesquisa de outubro foi puxada pela diminuição do leite UHT, carro-chefe do mix do Estado, mas teve compensação parcial com a alta do leite em pó.

A tendência de mercado é de estabilidade, uma vez que o volume de captação começa a reduzir com a diminuição da produção no campo nas próximas semanas. "Em 2019, o UHT apresentou estabilidade. Diferentemente de outros anos quando se registrou variações bruscas no preço, a curva do ano indica quedas e elevações suaves no preço do UHT", disse o professor da UPF e responsável pelo estudo Eduardo Finamore. A reunião do Conseleite foi realizada na sede da Farsul, em Porto Alegre.

Segundo o presidente do Conseleite e do Sindilat/RS, Alexandre Guerra, os números refletem uma mudança nos hábitos de consumo do brasileiro em um ano de crise e falta de recursos na economia. "As famílias estão buscando preço porque a crise impactou em cheio o poder de consumo". Além disso, justificou ele, o que se viu em 2019 foi um aumento das vendas no atacado em detrimento do varejo, principalmente entre as classes A e B, que também estão buscando adquirir leite e outros alimentos básicos a preços mais competitivos. "Isso impacta o comércio e traz reflexo direto no setor industrial e no produtor porque estamos em um mesmo mercado. Os movimentos do consumidor interferem em todos os elos".

Durante a reunião, as entidades que integram o Conseleite ainda debateram o impacto das Instruções Normativas 76 e 77 no campo, principalmente com os resultados de médias geométricas de CBT, que já limitam a captação do leite de alguns produtores gaúchos. O colegiado entende que é preciso realizar alguns ajustes de metodologia que estimulem os produtores a seguir melhorando. "Em alguns casos, não valoriza o esforço que vem sendo feito no campo", pontuou o gerente técnico adjunto da Emater/RS-Ascar, Jaime Ries, que apresentou casos concretos de distorções que vêm ocorrendo.





No exterior, Maia falará sobre sustentabilidade

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), viajou ontem em missão oficial para Londres (Reino Unido) e Dublin (Irlanda) com o objetivo de reforçar o compromisso do Parlamento brasileiro com o agronegócio, a sustentabilidade e o meio ambiente. O retorno está previsto para sábado.

Maia será um dos palestrantes em evento sobre sustentabilidade na agricultura, promovido pela Embaixada do Brasil em Londres. Outro compromisso é a participação em seminário organizado pelo King's College - Brazil Institute, onde falará sobre as reformas em andamento no País.

Em Dublin, Rodrigo Maia terá encontros com o presidente da Assembleia da Irlanda - órgão equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil -, com o presidente da Irlanda, Michael D. Higgins, e com autoridades, empresários e jornalistas. Maia deverá aproveitar a oportunidade para ressaltar a importância estratégica da ratificação do acordo entre Mercosul e União Europeia.

Comissão discute descontos em tarifas de energia usada para irrigação rural

Dificuldades de acesso ao benefício será um dos temas abordados

/ROGÉRIO FERNANDES/EMATER/DIVULGAÇÃO/JC

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados discute amanhã as normas sobre descontos na conta de luz para projetos de irrigação rural e aquicultura.

A Lei 10438/02 prevê a concessão de descontos especiais nas tarifas de energia usadas em irrigação e aquicultura. "Os descontos são essenciais para que se assegure, ao pequeno ou médio produtor e ao aquicultor, a competitividade necessária para que os alimentos cheguem à mesa do brasileiro a preços acessíveis", afirma o deputado José Mario Schreiner (DEM-GO), que pediu a realização do debate.

Em 2017, a Aneel editou uma resolução com a intenção de regulamentar os descontos, mas o parlamentar reclama que a norma acabou dificultando o acesso aos benefícios. A resolução exige, por exemplo, a comprovação do licenciamento ambiental e da outorga do direito de uso de recursos hídricos. O deputado afirma ainda que um acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre esses subsídios sugeriu que eles passassem a ser pagos diretamente pelo orçamento da União. Antes esses descontos eram custeados com os recursos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), que é fundo com objetivos de fomentar o desenvolvimento energético dos estados; a competitividade da energia elétrica produzida a partir de determinadas fontes e a universalização do serviço de energia elétrica.

As fontes desses recursos eram o Tesouro Nacional e encargos cobrados dos consumidores nas tarifas de luz. "Os impactos dessas medidas ao setor agropecuário serão imensos tanto em custo quanto em burocracia", avalia o deputado Schreiner.