Ações civis públicas pedem suspensão do licenciamento da Mina Guaíba

O Instituto Internacional Arayara, a Associação Indígena Poty Guarani e a Colônia de Pescadores Z5 protocolaram na Justiça Federal e na Justiça Estadual, comarca de Porto Alegre, duas Ações Civis Públicas (ACP) que pedem a suspensão imediata do processo de licenciamento prévio da Mina Guaíba junto à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). O empreendimento, que tem como objetivo a exploração do carvão, é conduzido pela empresa Copelmi.

Segundo os reclamantes, o projeto de mineração de carvão mineral, areia e cascalho, localizado nos municípios de Eldorado do Sul e Charqueadas e, não cumpriu as normas legais e excluiu do processo a comunidade indígena no entorno do empreendimento nos Estudos de Impacto Ambientais (EIA) e também os pescadores da Z5.

A primeira ação tramita na Justiça Federal e trata da Aldeia Guajayvi. A medida frisa que a legislação vigente obriga que os licenciamentos tenham consulta prévia, livre e informada dos povos indígenas e tradicionais. No caso do processo de licenciamento da Mina Guaíba, conforme a medida, foram excluídos os indígenas da Associação Indígena Poty Guarani, a Aldeia (TeKoá) Guajayvi, localizada em Charqueadas, tanto pelo órgão ambiental licenciador, Fepam, quanto pela Copelmi. No Estudo de Impacto Ambiental, trazido pelo empreendedor e norteado por um termo de referência do órgão licenciador, há somente citações da possibilidade da existência desta aldeia indígena nas áreas de influência direta e indireta do empreendimento.

A segunda ação tramita na Justiça Estadual e tem como requerente a Colônia de Pescadores Z5. Apesar de ser uma instituição com mais de 800 pescadores artesanais em seus quadros associativos, a Colônia de Pescadores Z5 não foi inserida no âmbito do Estudo de Impacto Ambiental pelo empreendedor.