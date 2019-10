Estado vai pedir reintegração de área da Fepagro ocupada pelo MST

O governo gaúcho deve ingressar com pedido de reintegração de posse da área da extinta Fepagro, em Taquari, que foi ocupada no começo da manhã desta quinta-feira por integrantes do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Os cerca de 200 sem-terra que estão no Centro de Pesquisa Emílio Schenk só pretendem sair com eventual determinação judicial ou quando o Estado indicar áreas para assentamento.

O mesmo local chegou a sofrer invasão no começo de 2018, com desocupação após ordem de reintegração. Arceli da Silveira, diretor do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA), que sucedeu a Fepagro, foi ao centro de pesquisa, que tem 12 funcionários que residem na propriedade. Segundo Silveira, o MST bloqueou um acesso à fazenda, impedindo o ingresso de veículos. Os sem-terra estão usando galpões que têm água e luz. As atividades ligadas a pequisas e materiais de plantas são mantidas, pois os servidores vivem no local.

O centro é responsável pelo melhoramento genético de 20 cultivares de sorgo - única no Estado, 130 de citros, 20 de batata-doce e tem um banco de germoplasma com 200 variedades de mandioca, listou o diretor. O centro está em operação desde 1929 e é o segundo mais antigo da extinta Fepagro. A primeira unidade de pesquisa a ser fundada fica em Veranópolis em 1919. As coleções e bancos genéticos são fiscalizadas pelo Ministério de Agricultura, acrescentou Silveira.