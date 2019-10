Porto Alegre volta a registrar deflação na terceira semana de outubro

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Na mesma direção de outras quatro capitais do Brasil, o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) em Porto Alegre voltou a apresentar deflação, passando de -0,03% no levantamento anterior para os atuais -0,02%. O decréscimo foi divulgado nesta quinta-feira (17) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O IPC-S também registrou deflação na leitura geral do indicador, saindo da estabilidade (0,00%) para -0,01%.

Na capital gaúcha, cinco das oito classes de despesas que compõem o índice tiveram queda nas taxas. Os principais destaques foram os grupos Educação, Leitura e Recreação (0,77% para 0,40%) e Comunicação (0,75% para 0,51%).

Junto com Porto Alegre, as capitais Salvador (de 0,29% para 0,20%) Brasília (de 0,06% para 0,04%) Belo Horizonte (de 0,07% para 0,00%) e Recife (de -0,01% para -0,13%) também registraram deflação, ao passo que São Paulo (-0,05% para -0,04%) e Rio de Janeiro (-0,15% para -0,11%) tiveram alta no indicador.

Confira as variações percentuais do índice das capitais pesquisadas nesta e nas apurações anteriores: