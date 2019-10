Bolsas asiáticas fecham mistas, com temor sobre economia e de olho em EUA-China

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira (17), com investidores mostrando cautela em meio a preocupações com a saúde da economia global e a disputa comercial entre Estados Unidos e China.

Na China continental, os mercados ficaram praticamente estáveis hoje: o índice Xangai Composto recuou 0,05%, a 2.977,33 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,02%, a 1.635,92 pontos.

No fim da noite de hoje, a China vai divulgar uma série de indicadores relevantes, incluindo o Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre, que deverá confirmar a desaceleração da segunda maior economia global em meio à rixa comercial sino-americana.

Ontem, uma queda inesperada nas vendas do varejo dos EUA contribuiu para o fechamento negativo das bolsas de Nova Iorque e realimentou temores sobre a perspectiva da economia mundial.

Há dúvidas também sobre a capacidade de EUA e China superarem suas divergências comerciais. Na semana passada, os EUA anunciaram a "fase 1" de um acordo preliminar que, entre outras coisas, prevê que os chineses ampliem as compras de produtos agrícolas americanos.

Em coletiva ontem, o Secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, disse que autoridades dos dois países ainda estão discutindo os detalhes do acordo parcial. Na madrugada desta quinta, o Ministério de Comércio chinês confirmou que Pequim planeja aumentar as compras de bens agrícolas "com base na demanda do mercado doméstico".

Investidores na Ásia também ficaram atentos às difíceis negociações sobre o Brexit. Horas após o encerramento dos negócios asiáticos, autoridades europeias anunciaram o fechamento de um acordo que regulará a retirada do Reino Unido do bloco europeu.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve queda marginal de 0,09% em Tóquio hoje, a 22.451,86 pontos, pressionado por ações financeiras, e o sul-coreano Kospi caiu 0,23% em Seul, a 2.077,94 pontos, interrompendo uma sequência de quatro pregões positivos, mas o Hang Seng subiu 0,69% em Hong Kong, a 26.848,49 pontos, impulsionado por papéis do setor imobiliário, e o Taiex avançou 0,22% em Taiwan, a 11.186,88 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, após acumular ganhos por cinco sessões seguidas, em meio ao fraco desempenho de ações de grandes mineradoras. O S&P/ASX 200 caiu 0,77% em Sydney, a 6.684,70 pontos.