fechamento

Loterias

O concurso 2.198 da Mega-Sena sorteou ontem as dezenas 01, 11, 34, 36, 44 e 56. A Lotofácil, concurso 1.878, sorteou os números 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 23, 24 e 25. Já a Quina, concurso 5.098, sorteou as dezenas 32, 55, 70, 73 e 77. Os resultados são extraoficiais.

Laranjas

Sem deputados do PSL presentes na sessão desta quarta-feira, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou um convite ao ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio (PSL), para ir à Câmara dar explicações sobre as candidaturas laranjas do partido. O caso levou o ministro a ser denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais.

Gilmar Mendes

O ministro Gilmar Mendes se reuniu nesta quarta-feira com o presidente Jair Bolsonaro (PSL), informou a colunista Mônica Bérgamo, da Folha de S.Paulo. O encontro ocorre um dia antes do início da votação no Supremo Tribunal Federal da ação que pode derrubar a prisão depois de condenação em segunda instância.

FMI

O ministro da Economia, Paulo Guedes, cancelou sua participação na reunião anual do FMI (Fundo Monetário Internacional), que ocorre nesta semana em Washington, nos Estados Unidos. O representante da equipe econômica será agora o secretário de Comércio Exterior, Marcos Troyjo.

PIB

O Produto Interno Bruto (PIB) no País teve alta de 0,6% no trimestre findo em agosto deste ano, na comparação com o trimestre encerrado em maio. O dado é do Monitor do PIB, divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Inflação

A queda nos preços dos alimentos puxou a deflação ao consumidor no Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de outubro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10) caiu 0,06% este mês, após um avanço de 0,05% em setembro. Os gastos das famílias com alimentação passaram de uma redução de 0,68% em setembro para recuo de 0,64% no décimo mês de 2019.

FGTS

O presidente Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou ontem que 36,9 milhões de trabalhadores com conta no banco já sacaram recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).