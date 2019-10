Azul quer chegar a 150 destinos atendidos nos próximos 5 anos, diz CEO

Maior companhia aérea do Brasil em destinos atendidos, a Azul quer expandir para 150 o número de localidades em que opera nos próximos cinco anos. Atualmente, a empresa atende 114 cidades, sendo pouco mais de 100 dentro do País.

A declaração foi dada na manhã desta quarta-feira (16) pelo presidente da Azul, John Rodgerson, em breve fala durante o voo inaugural do novo E195-E2.

Com executivos da aérea e de fundos de investimento e outros convidados a bordo, o avião decolou pela manhã do Aeroporto de Viracopos, um dos principais hubs da Azul, e pousou em Brasília, onde a diretoria da aérea deve se reunir no período da tarde com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e outros integrantes do governo.

Entregue à Azul no mês passado, o E195-E2 é o maior avião comercial já produzido pela Embraer e também o maior dos três que compõem a nova geração da fabricante, os E-Jets E2.

Com capacidade para até 146 passageiros, a aeronave de corredor único foi configurada pela Azul para comportar 136 viajantes, mais do que seu antecessor da primeira geração. Além disso, o novo avião consome 25% menos combustível por assento que o E195 e tem custo de manutenção inferior.

A expectativa da Azul é receber ainda neste ano mais cinco E195-E2, de uma encomenda total de 51 jatos, que somou US$ 3,2 bilhões.

As primeiras rotas que contarão com a aeronave são Campinas-Brasília e Campinas-Natal. A empresa ainda estuda operá-las nos voos Campinas-Curitiba e Campinas-Porto Alegre.

O último modelo da Embraer, assim como os Airbus A320neos, são as peças centrais do programa de renovação de frota da Azul.

Até 2022, a aérea quer ter substituído todos os E1 de sua frota por novas aeronaves. Com isso, a empresa espera ganhar eficiência no lado dos custos, além de tornar viáveis rotas que antes não eram economicamente vantajosas.