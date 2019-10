Aluguel residencial de Porto Alegre sobe 0,56% em setembro

O preço médio de locação de imóveis residenciais de Porto Alegre subiu 0,56% em setembro, de acordo com o Índice FipeZap, divulgado nesta quarta-feira (16). A variação acumulada em 12 meses é de 3,43%. O preço médio do metro quadrado custou, em média, R$ 23,22 na capital gaúcha.

No geral, a variação do índice ficou em 0,22% no mês e em 4,11% no acumulado de 12 meses. Já o preço médio do metro quadrado ficou em R$ 29,20.

Jardim Europa (R$ 50,82), Três Figueiras (R$ 48,08), Praia de Belas (R$ 46,58), Bela Vista (R$ 30,05) e Auxiliadora (R$ 29,19) foram os bairros de preço médio do metro quadrado mais caros para alugar no período em Porto Alegre.

Enquanto isso, as médias mais baratas foram verificadas nos bairros Navegantes (R$ 12,79), Parque Santa Fé (R$ 13,07), Restinga (R$ 13,32), Campo Novo (R$ 13,64) e Vila Assunção (R$ 13,78).