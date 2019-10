Governo inclui Correios e Telebras no PPI para estudos de parcerias

O governo federal incluiu os Correios e a Telebras no Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República (PPI) "para possibilitar a realização de estudos e a avaliação de alternativas de parceria com a iniciativa privada e propor ganhos de eficiência e resultados para as empresas, com vistas a garantir sua sustentabilidade econômico-financeira". A decisão consta de decretos presidenciais publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (16).