Serviços caem 4,8% em agosto no Rio Grande do Sul

comércio. O volume de prestação de serviços no Rio Grande do Sul chegou a recuar 4,8% em agosto frente ao mesmo mês de 2018. Segundo a Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta sexta-feira (11) pelo IBGE, o desempenho do setor também foi negativo em relação a julho deste ano, com queda de 0,8%. Na semana outros dois indicadores da atividade gaúcha, também foram negativos: o da indústria

Já é o terceiro menor consecutivo de queda no volume de serviços no Rio Grande do Sul. O percentual de queda aumentou frente a julho. No ano, o setor em recuo de 2%, e em 12 meses, de 1,9%.

Frente a agosto de 2018, o segmento de serviços no Estado que mais sofreu foi o de transportes e correio, com recuo de 8,9%. O setor já aparecia com o pior desempenho em julho. No ano, transportes acumulam queda de 4,1%, e em 12 meses, de 3,5%.

Logo depois, serviços prestados às famílias apresentaram maior redução, de 7,2%, e o de profissionais, administrativos e complementares, de 2,9%. Única área que foi positiva, mas muito de leve foi a de informação e comunicação, com alta de 0,9%. Outros serviços caíram 9,9% no mês em relação a agosto do ano passado, 10,2% desde janeiro e 9,1% em 12 meses.

No Brasil, o setor também mostra números adversos, com redução de 0,2% no confronto anual e de 1,4% na comparação com o mês anterior. Transportes tiveram maior queda por segmento frente a agosto de 2018 (-7,9%), e serviços para famílias despontam no mês a mês, com queda de 1,7%.

Das 27 unidades da federação monitoradas, 19 assinalaram recuo frente a julho, e 20 das 27 unidades frente a agosto de 2018. O Rio Grande do Sul teve a terceira maior queda na comparação anual.