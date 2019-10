Bolsas da Ásia fecham em alta generalizada com otimismo sobre comércio EUA-China

As bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada nesta sexta-feira (11), animadas com a possibilidade de que Estados Unidos e China avancem nas negociações comerciais de alto escalão que retomaram ontem em Washington.

O otimismo com as discussões sino-americanas ganhou força após o presidente dos EUA, Donald Trump, tuitar ontem que vai se reunir nesta sexta com o vice-primeiro-ministro chinês Liu He, principal negociador de comércio de Pequim. Até então, circulavam rumores de que o diálogo bilateral poderia durar apenas um dia.

Trump comentou ontem também que as conversas com os chineses estão indo "muito bem", alimentando esperanças de que as duas maiores potências econômicas globais alcancem algum tipo de resolução para a disputa comercial que se arrasta desde meados do ano passado e vem pesando no desempenho da economia mundial.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,88% hoje, a 2.973,66 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,31%, a 1.636,96 pontos.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng saltou 2,34% em Hong Kong, a 26.308,44 pontos, enquanto o japonês Nikkei se valorizou 1,15% em Tóquio, a 21.798,87 pontos, graças ao bom desempenho de ações de montadoras e corretoras, e o sul-coreano Kospi garantiu alta de 0,81% em Seul, a 2.044,61 pontos, em parte impulsionado pela blue chip Samsung Electronics (1,24%).

Em Taiwan, não houve negócios pelo segundo dia consecutivo devido a um feriado local.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom positivo da Ásia, e o S&P/ASX 200 avançou 0,91% em Sydney, a 6.606,80 pontos.