Taxas futuras de juros caem com dólar, varejo abaixo da mediana e cessão onerosa

O movimento é de leve baixa nos juros futuros na manhã desta quinta-feira (10) em linha com o dólar e após as vendas no varejo de agosto, divulgadas pelo IBGE, terem vindo abaixo da mediana tanto no âmbito restrito como no ampliado.

As vendas no varejo restrito na margem subiram 0,1% (mediana das projeções de 0,3%) e ficaram estáveis no ampliado (mediana 0,60%). Além disso, é favorável a aprovação do projeto de lei da partilha da cessão onerosa em votação simbólica na noite dessa quarta-feira (9) na Câmara, abrindo caminho para a possibilidade de votação em segundo turno da reforma da Previdência no Senado no dia 22.

Às 9h25min desta quinta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,66%, na mínima, de 4,70% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2023 marcava 5,79%, na mínima, de 5,83% no ajuste de ontem, enquanto o DI para janeiro de 2025 exibia 6,46%, de 6,48% no ajuste anterior.