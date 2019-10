fechamento

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Loterias

O concurso 2.196 da Mega-Sena sorteou os números 01, 25, 27, 28, 41 e 56, enquanto o concurso 5.093 da Quina sorteou as dezenas 25, 34, 54, 65 e 66. Já o concurso 1.875 da Lotofácil sortou os números 01, 03, 04, 05, 07, 08, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23 e 24. Os resultados são extraoficiais.

Precatórios

O Compensa-RS liquidou, até setembro, R$ 805,5 milhões em precatórios. O programa viabiliza que débitos inscritos em dívida ativa possam ser compensados com precatórios vencidos do Estado. Já foram registrados e efetivados 245 pedidos envolvendo 2.002 precatórios. Por mês, o Tesouro do Estado destina 1,5% da Receita Corrente Líquida (RCL) para o pagamento de precatórios, em torno de R$ 46 milhões.

Crédito

O Congresso aprovou projeto de lei que libera crédito suplementar de R$ 3,041 bilhões em favor de ministérios, em proposta que foi costurada durante a votação da reforma da Previdência na Câmara. O dinheiro será destinado para a Defesa (27,6%), Saúde (24,07%) e Desenvolvimento Regional (23,01%), e o que sobrar vai para Agricultura, Educação e Cidadania.

Banco Mundial

Um estudo do Banco Mundial recomendou ao Brasil a aplicação de ações como redução de rendimentos iniciais dos servidores, aproximação dos salários aos praticados pelo setor privado e aplicação efetiva de avaliação de desempenho para progressão de carreira. Se colocadas em prática, as medidas poderiam gerar uma economia de R$ 389 bilhões até 2030.

Transporte aéreo

A demanda global por transporte aéreo de carga, medida em quilômetros por toneladas, mostrou contração de 3,9% em agosto ante igual mês de 2018, conforme a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata). Esta é a 10ª baixa consecutiva nessa base de comparação, a sequência mais longa de quedas desde 2008.