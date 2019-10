Evento gratuito aborda China, Brics e Nova Rota da Seda

Quem está ligado no que acontece no outro lado do mundo, mais especificamente na China, vai se interessar pelo painel que será apresentado na noite desta quinta-feira (10) na Faculdade de Ciências Econômicas da Ufrgs, no campus central em Poeto Alegre.

Dentro do seminário China - 70 anos de Profundas Transformações, que pega carona na data histórica para a segunda economia do planeta, o tema que encerra o evento vai tratar de China, Brics e a Nova Rota da Seda, a partir das 18h30min, no auditório da Faculdade, na avenida João Pessoa, 52.

O seminário já apresentou a história do país, que já foi a economia mais rica do globo, descreveu os períodos de ascensão e crise e também as reformas que vêm ocorrendo desde 1978 que provocaram mudanças no modelo de economia, inserindo componentes de mercado, como muitos representantes de setores governamentais chineses costumam conceituar.

A nova rota da seda é uma das principais estratégias do país para promover intercâmbios e laços com nações na Ásia, África e Europa. Por meio de conexão geográfica - seja por rodovia de ferrovias ou portos - e também usando tecnologias de comunicação para interligar regiões, a China propõe revisitar o que foi a rota da seda, que foi o maior hub de comércio antes da revolução industrial entre o Oriente e Ocidente.