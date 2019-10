BNDES aprova empréstimo de R$ 1,76 bilhão para linha de transmissão no RS

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta quarta-feira (9) a aprovação de um empréstimo de R$ 1,76 bilhão para a Chimarrão Transmissora de Energia, concessionária da linha de transmissão de 1,2 mil quilômetros que escoará a produção de parques de geração de energia eólica no Rio Grande do Sul.

A Chimarrão Transmissora de Energia é uma sociedade da Cymi Construções e Participações, do grupo espanhol ACS, e do fundo de investimentos em participações Brasil Energia, do grupo canadense Brookfield, informou o BNDES. A concessão foi obtida em leilão de dezembro de 2018. Na semana passada, o grupo anunciou que antecipará a implantação para este ano ainda.

O investimento total do projeto é de R$ 2,24 bilhões, segundo o BNDES. Os 1,2 mil quilômetros da linha de transmissão cruzarão 43 municípios gaúchos, escoando 6.475 megawatts (MW). De acordo com o BNDES, essa energia é suficiente para abastecer aproximadamente 12 milhões de famílias.

O financiamento do BNDES foi estruturado com prazo de 24 anos, incluindo carência. Serão financiadas as obras civis e a aquisição de materiais e equipamentos nacionais necessários para a implantação do empreendimento.

Devem ser gerados cerca de 9.450 empregos diretos e indiretos durante as obras e 175 após sua conclusão, prevista para o primeiro semestre de 2022, segundo o BNDES.