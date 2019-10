Playstation 5 chegará às lojas no Natal de 2020

Os fãs de videogame já podem comemorar. Jim Ryan, CEO da Sony, confirmou ontem os rumores do lançamento do PlayStation 5 e disse que o console estará nas lojas a partir de 2020.

"Vamos lançá-lo na época das festas de fim de ano em 2020. Queríamos confirmar a informação aos fãs de PlayStation, enquanto começamos a revelar detalhes adicionais sobre nossa visão para a próxima geração", contou ele.

Segundo Ryan, o objetivo do novo console é trazer maior sensação de realidade ao jogador e as inovações no controle serão responsáveis por buscar essa imersão.

"Há duas inovações importantes. Primeiro, estamos adotando feedback tátil para substituir a tecnologia "rumble", encontrada nos controles. Com eles, você realmente sente uma gama mais ampla de sensações; portanto, colidir com uma parede de um carro de corrida é muito diferente de atacar no campo de futebol", explicou sobre as novidades no sistema de vibração.

O CEO garante que muitas novidades ainda estão por vir até o lançamento do PS5. Enquanto isso, muitos produtos para última versão, o PlayStation 4, ainda estão a caminho.