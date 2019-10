FGTS aumenta lucro líquido da Caixa em R$ 684 bilhões, em projeção 2019, diz Guimarães

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou nesta terça-feira (8) que a projeção de resultado líquido do FGTS para a Caixa em 2019 é de R$ 684 milhões. Este número, segundo ele, corresponde a "quanto aumenta o lucro líquido para a Caixa com a receita do FGTS".

A previsão de receita total da Caixa com o FGTS em 2019 é de R$ 5,1 bilhões para este ano. A Caixa cobra uma taxa de 1% para administrar os quase R$ 550 bilhões do Fundo, que é usado para o financiamento de projetos de infraestrutura, saneamento e habitação.

Em 2018, conforme Guimarães, o resultado líquido do FGTS para a Caixa foi de cerca de R$ 450 milhões. Os comentários de Guimarães sobre a importância do FGTS para a Caixa surgem na esteira de notícias de que o governo interessado em alterar a gestão do FGTS.