Petrobras pretende vender oito refinarias e usar recursos para investir no pré-sal

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, afirmou nesta terça-feira (8) que a companhia pretende usar os recursos levantados com a venda de oito refinarias para acelerar os investimentos na exploração do pré-sal que, segundo ele, trará mais retorno à empresa.

"Refinaria não é um negócio tão bom assim, porque exige um custo baixo e o custo de pessoal da Petrobras é alto. As maiores petroleiras do mundo inclusive venderam 30% da sua capacidade de refino nos últimos anos", afirmou o presidente da estatal, em audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados.

Castello Branco alegou ainda que, apesar da venda de ativos no setor, não sairá totalmente do negócio de refino. "Contemplamos, por exemplo, o crescimento no setor de petroquímica no futuro, utilizando as reservas de gás do pré-sal", completou.