Turistas vão conhecer Vale dos Vinhedos em passeio de balão

Que tal apreciar o Vale dos Vinhedos, região da serra gaúcha que concentra as principais grifes de vinhos e espumantes brasileiros, das alturas e fora do chão? É exatamente essa a proposta de um programa de passeios embarcados em um balão de ar quente pelo vale, previsto para quatro dias - 19 e 20 de outubro, 30 de novembro e 1º de dezembro.

Duas agências de promoção turística se uniram para oferecer o passeio. Os voos, que serão feitos entre as 6h e as 16h, sairão do heliponto existente na Vinícola Miolo, em Bento Gonçalves. O roteiro passa por toda a região da Uva e do Vinho e vai durar, em média, 40 minutos. O valor por pessoa é de R$ 590,00 (pode ser parcelado em seis vezes), e crianças de seis (idade mínima para o passeio) a 12 anos pagam meia entrada.

O passeio inclui brinde com espumante no final do voo, além de registro de foto digital ao longo do trajeto. O balão comporta até oito passageiros. As pessoas já podem comprar ingresso para o passeio pelo site da Giordani Turismo, uma das organizadoras, junto com a Trip Balonismo Aventura. O balão a ser usado é considerado o maior do Rio Grande do Sul na modalidade.

A agência definiu como ponto de saída para o passeio os hotéis centrais de Bento Gonçalves e Parque Cultural Epopeia Italiana. As pessoas podem também se dirigir à Miolo.