Bolsas asiáticas fecham em alta, na expectativa para diálogo comercial EUA-China

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira (8), com as chinesas subindo de forma modesta na volta de um feriado de uma semana, na expectativa de que Estados Unidos e China façam avanços nas negociações comerciais que retomarão esta semana.

Ontem, a Casa Branca confirmou que autoridades americanas e chinesas de alto escalão vão iniciar uma nova rodada de discussões comerciais em Washington na quinta-feira (10). E o presidente dos EUA, Donald Trump, reiterou que dá preferência ao fechamento de um acordo integral - e não apenas parcial - com Pequim.

No fim de semana, a Bloomberg noticiou que a China está relutante em buscar um acordo amplo com os EUA e que ainda não fará propostas para reformar sua política industrial ou rever subsídios a empresas locais.

Além disso, o Departamento do Comércio dos EUA acrescentou 28 companhias e órgãos de segurança pública da China a uma lista negra de exportações, com base no tratamento dado no país a muçulmanos uighur e de outras minorias étnicas predominantemente muçulmanas, segundo a Reuters.

Apesar das incertezas, operadores esperam ver algum tipo de progresso nas conversas iminentes entre EUA e China. No próximo dia 15, está programado um novo aumento de tarifas dos EUA sobre US$ 250 bilhões em produtos chineses, de 25% para 30%.

Retornando do feriado da "semana dourada", os principais índices acionários chineses tiveram ganhos contidos hoje. O Xangai Composto subiu 0,29%, a 2.913,57 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,22%, a 1.598,64 pontos.

Números de atividade medidos pela IHS Markit em parceria com a Caixin Media mostraram que o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços da China recuou de 52,1 em agosto para 51,3 em setembro, atingindo o menor nível em sete meses. Por outro lado, o chamado PMI composto chinês, que também engloba indústria, subiu de 51,6 para 51,9 no mesmo período, tocando o maior patamar desde abril.

Em Hong Kong, o Hang Seng também voltou de um feriado com tom positivo, registrando valorização de 0,28%, a 25.893,40 pontos.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei subiu 0,99% em Tóquio hoje, a 21.587,78 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,21% em Seul, a 2.046,25 pontos - graças ao bom desempenho de ações de fabricantes de eletrônicos em ambos os mercados -, enquanto o Taiex garantiu alta de 0,75% em Taiwan, a 11.017,31 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu a tendência da Ásia, e o índice S&P/ASX 200 avançou 0,45% em Sydney, a 6.593,40 pontos.