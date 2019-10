Bolsas asiáticas fecham majoritariamente em alta, à espera de diálogo EUA-China

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira (7), com investidores à espera de uma nova rodada de negociações comerciais entre Estados Unidos e China, prevista para ocorrer no fim desta semana. A predominância de ganhos também veio após as bolsas de Nova Iorque reagirem com um rali na sexta (04) aos últimos dados sobre o mercado de trabalho americano, que mostraram queda na taxa de desemprego ao menor nível em quase 50 anos.

Autoridades de alto escalão dos EUA e China deverão voltar à mesa de negociações em Washington na quinta e sexta-feira (10 e 11) para tentar superar a disputa comercial que se arrasta desde meados do ano passado, gerando volatilidade nos mercados financeiros e contribuindo para a desaceleração da economia global.

No próximo dia 15, está programado um novo aumento de tarifas dos EUA sobre US$ 250 bilhões em produtos da China, de 25% para 30%.

Segundo fontes ouvidas pela Bloomberg, os chineses estão relutantes em buscar um amplo acordo comercial com os EUA esta semana. O vice-premiê chinês Liu He, que liderará a delegação de Pequim nas discussões, afirmou a dignitários que sua oferta para os EUA não incluirá compromissos de reformar a política industrial chinesa ou subsídios do governo, dois pontos que têm sido alvos de reclamações da Casa Branca, diz a agência.

O índice acionário japonês Nikkei caiu 0,16% hoje em Tóquio, a 21.375,25 pontos, mas o sul-coreano Kospi teve ligeira alta de 0,05% em Seul, a 2.021,73 pontos, e o Taiex avançou 0,37% em Taiwan, a 10.935,06 pontos.

Na China continental, os mercados permaneceram fechados devido ao feriado da "semana dourada", que começou no dia 1º e se encerra nesta segunda. Em Hong Kong, a bolsa também não operou hoje em função de um feriado local.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pela segunda sessão consecutiva, estendendo a recuperação de perdas recentes. O S&P/ASX 200 avançou 0,71% em Sydney, a 6.563,60 pontos.