AGM esclarece mutuários em Porto Alegre

A Associação Gaúcha dos Mutuários (AGM) promove, até o fim de outubro, uma campanha para auxiliar quem está com dificuldade em pagar as prestações do financiamento imobiliário. Com orientações e cálculos gratuitos, a intenção é mostrar as possibilidades existentes, seja através da portabilidade de crédito, buscando uma taxa de juros menor, ou através da Justiça, revisando eventuais cláusulas abusivas praticadas direta ou indiretamente nos contratos.