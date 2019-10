Prefeitura de Pelotas abre concurso público para 375 vagas

A prefeitura de Pelotas lançou, nesta sexta-feira (4), três editais para concursos públicos. Ao todo, estão abertas 375 vagas para 52 cargos, contemplando níveis fundamental incompleto a superior. A remuneração vai de R$ 998 a R$ 2.307,14. O objetivo é substituir contratos temporários e repor exonerações e aposentadorias.

A área que contempla o maior número de vagas contempladas é a Educação, com um total de 288 para 24 cargos. Na Saúde, são 49 vagas para 11 cargos. O edital geral também inclui vagas para Administração Municipal,como auditores fiscais, agentes de Trânsito, assistente social, entre outros. A publicação oficial dos editais será feita através do Diário Oficial Eletrônico.

As inscrições devem ser realizadas através do site da Legalle , empresa responsável pelos editais, até o dia 31 do mesmo mês. O valor da inscrição varia de acordo com o nível ao qual o candidato concorre. Para cargos de nível fundamental, será R$ 56,96. Para nível médio, será R$ 113,92. Já para o nível superior, o total é R$ 170,88.

As primeiras provas objetivas ocorrerão no dia 17 de novembro, para a área da Educação. A homologação dos resultados está prevista para 24 de janeiro de 2020. Demais áreas farão a prova no dia 15 de dezembro, com resultados previstos para o dia 17 de fevereiro. Agentes de Trânsito, no entanto, deverão receber os resultados a partir do dia 20 de março.