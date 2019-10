Grupo Exame inaugura laboratórios em Porto Alegre

Há 30 anos atuando no Vale do Sinos e em outras cidades da Região Metropolitana, o Exame Laboratório decidiu investir em Porto Alegre, com cinco novas unidades, para concretizar sua proposta de ser um dos líderes no mercado de análises clínicas do Rio Grande do Sul até 2020.

Nos últimos dois anos, a organização mais do que dobrou o número de laboratórios e registrou um crescimento de 70% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período em 2018. Em conjunto com um fundo de investimentos, o grupo projeta um acréscimo no número de atendimentos e de exames realizados. Até o final de 2019, o laboratório espera realizar 800 mil atendimentos e mais de 6 milhões de exames.

Tendo nas classes A e B o seu público-alvo, o Grupo Exame aposta no cuidado com o paciente e na qualidade dos serviços. Desde uma estrutura mais acolhedora até o investimento na precisão e na agilidade dos diagnósticos e resultados, o diretor financeiro do grupo, Arno Von Mühlen, explica: "Pensamos em uma estrutura que garanta ao paciente um ambiente confortável e que seja familiar".

Das cinco unidades na Capital, quatro já foram inauguradas: nas avenidas Nilo Peçanha e Otto Niemeyer, na rua Anita Garibaldi e na praça Dom Feliciano. O próximo ponto de atendimento ficará localizado no Trend City Maiojama, no bairro Praia de Belas, com abertura prevista para novembro. Há, ainda, 54 unidades do Laboratório Exame em cidades do Vale do Sinos e da Zona Sul do Estado.